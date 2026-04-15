Неаполітанський клуб планує відсторонити Ромелу від тренувань через порушення дисципліни та небажання гравця вчасно повернутися до розташування команди.

Наполі планує відсторонити нападника Ромелу Лукаку від тренувань та матчів з основним складом. Форвард досі не повернувся з Бельгії, де він вирішив залишитися для лікування запалення кульшового суглоба.

За словами керівництва неаполітанців, футболісту все одно доведеться прибути до клубу. Боси "партенопейців" хочуть надати Лукаку можливість порозумітися з керівництвом та тренерським штабом. Однак, якщо цього не станеться або пояснення не задовольнять клуб, бельгійця буде відсторонено від команди.

У сезоні-2025/26 32-річний нападник провів лише сім матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч. Ринкова вартість гравця наразі оцінюється у 12 млн євро.

Нагадаємо, що 18 квітня о 19:00 Наполі зіграє проти Лаціо, проте участь Лукаку в цьому поєдинку практично виключена через поточний конфлікт.