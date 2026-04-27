Керманич Мілана прокоментував нічию проти Ювентуса.

Мілана зіграв унічию проти туринського Ювентуса в домашньому матчі тридцять четвертого туру італійської Серії A.

Після завершення гри головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.

"Було важливо зробити ще один крок уперед. Тепер нам бракує ще двох перемог для досягнення мети на сезон.

Сьогодні ми грали проти сильної, добре підготовленої команди, із гравцями, які добре працюють один в один і мають високу якість. Ми ризикували лише при трьох контратаках, тоді як решту часу захищались дуже добре.

На мою думку, у першому таймі в нас були два гарних моменти, які ми могли використати краще. Це саме ті моменти, які, якщо їх правильно розіграти, мають ставати гольовими епізодами або принаймні ударами в площину воріт.

Це був дуже тактичний матч, на кону стояло багато. Обидві команди мали моменти. Хлопці добре захищались, окрім одного навісу, коли пробивав Девід. Загалом, це був рівний матч, і ми показали в ньому належний підхід до справи.

Проти Удінезе ми пропустили три голи, навіть не зрозумівши як це відбулось. Сьогодні ми дозволили кілька контратак, а решту часу захищались добре. Я не маю підстав висувати якісь претензії хлопцям із приводу цього.

Леау? Я великий поціновувач таланту Рафи. Сьогодні він зіграв добре, це одна з його найкращих ігор. Зрозуміло, що такий гравець, як він, має вирішувати матчі.

Він має прогресувати, але я не думаю, що від нього взагалі можна вимагати стабільності — її в нього не було навіть у попередні роки. Він із тих гравців, які загострюють ситуацію в потрібний момент.

Сьогодні він допомагав і в обороні, показав хороше налаштування на гру, я задоволений. Він зробив кілька прискорень, яких останнім часом бракувало. Думаю, це один із його найкращих матчів.

Пулішич — дуже чутливий хлопець, відсутність голів його сильно зачіпає. Він гравець, який у єдиноборствах почувається некомфортно. Передусім, я маю намагатись давати баланс команді. Коли ми граємо без справжнього центрфорварда, йому важче.

Чи я став більш спокійним після цієї нічиєї? Результат — це сума очок за сезон. Ми сьогодні здобули один важливий бал, і тепер нам треба здобути ще шість, а не сім, як було зранку до цього. Тепер добре підготуємось до матчу з Сассуоло.

Матч був рівним, ми поставились до нього добре, із увагою до деталей, як я й просив команду. Заслужений результат проти сильної команди. Наша ціль — Ліга чемпіонів. Залишилось небагато", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Мілан гостюватиме в Сассуоло.