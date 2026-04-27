Півзахисник Інтера отримав травму та ризикує не вийти на вирішальний матч сезону.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу може пропустити фінальний матч Кубок Італії проти Лаціо через травму.

Футболіст отримав розтягнення камбаловидного м’яза лівої ноги, що ставить під сумнів його участь у вирішальному поєдинку сезону. Медичний штаб клубу продовжує стежити за станом гравця та оцінює терміни його відновлення.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sol bacağındaki soleus kasında bir zorlanma tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/ZXs9ccAZBT — De Marke Sports (@demarkesports) April 27, 2026

У нинішньому сезоні Хакан Чалханоглу провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами, залишаючись одним із ключових гравців середини поля Інтер.

Раніше повідомлялося, що клуб веде просунуті переговори з гравцем щодо продовження контракту до 2028 року, що свідчить про довгострокові плани “нерадзуррі” на футболіста.

Фінал Кубка Італії між Інтер та Лаціо відбудеться 13 травня на стадіоні Стадіо Олімпіко. Перед цим “нерадзуррі” проведуть ще два матчі: 3 травня проти Парми та 9 травня — з Лаціо у рамках Серії А, де можуть наблизитися до завоювання Скудетто.