Італія

Міланський клуб готує трансфер француза за понад 40 млн євро.

Опорний півзахисник Роми та збірної Франції Ману Коне може продовжити кар’єру в Інтер. Про це повідомляє OneFootball.

За інформацією джерела, Рома має проблеми з дотриманням правил фінансового фейр-плей і повинна заробити близько 80 мільйонів євро від продажу гравців до кінця червня.

Щоб виконати ці вимоги, римський клуб, імовірно, змушений буде розлучитися з одним із ключових футболістів. Найбільш вірогідним кандидатом на трансфер вважається саме Коне, яким активно цікавиться Інтер.

Міланський клуб уже намагався підписати 24-річного хавбека минулого літа, однак тоді сторони не змогли дійти згоди. Очікується, що цього разу сума угоди може перевищити 40 мільйонів євро.