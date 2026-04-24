Італія

Мухаремович близький до переходу: обговорюється формат оренди з подальшим викупом.

Міланський Інтер розглядає варіант із підписанням захисника Сассуоло Тарек Мухаремович.

За інформацією італійських ЗМІ, "нерадзуррі" хочуть орендувати 23-річного центрбека з подальшим зобов’язанням викупу взимку 2027 року. При цьому 50% прав на можливий майбутній трансфер належать Ювентус, з якого гравець раніше перебрався до Сассуоло.

Мухаремович проводить другий сезон у складі "нероверді" (у кампанії-2023/24 він виступав за клуб на правах оренди). Загалом за цей час захисник зіграв 59 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 4 голи та 4 результативні передачі.

Також центрбек є ключовим виконавцем збірної Боснія і Герцеговина, яка успішно подолала плейоф кваліфікації, здолавши Уельс та Італію, і пробилася на чемпіонат світу-2026.

Наразі Інтер впевнено очолює турнірну таблицю Серія А, випереджаючи Мілан на 12 очок за п’ять турів до завершення сезону. Наступний матч команда під керівництвом Крістіан Ківу проведе 26 квітня на виїзді проти Торіно.