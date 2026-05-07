Інше

У червні-липні в США, Канаді та Мексиці пройде мундіаль, який стане головною футбольною подією року. Мільярди глядачів будуть прикуті до екранів своїх телевізорів, щоб у найкращій якості побачити фінти, сейви і голи своїх улюблених зірок.

На найбільш очікуваному футбольному турнірі кожна атака, кожен удар і кожна емоція мають значення. Для мільйонів уболівальників перегляд матчу вдома під час світового мундіалю або єврокубків давно став частиною великого футбольного ритуалу, тому якість телевізора безпосередньо впливає на враження від гри.

Уже 20 років Samsung є світовим лідером ринку телевізорів завдяки інноваційним технологіям, широкому модельному ряду і високій якості зображення. У 2026 році компанія робить новий крок уперед із Samsung Vision AI — набором інтелектуальних рішень, які допомагають перегляду.

Samsung Vision AI — коли телевізор розуміє, що ви дивитеся

У світі, де штучний інтелект відіграє важливу роль, оновлена лінійка телевізорів Samsung започатковує тренди. Споживачам представлять нові системи Micro RGB, Neo QLED та OLED, створені для тих, хто хоче отримати максимум від домашнього перегляду.

Для футболу це особливо важливо, оскільки матч — це постійний рух, швидкі зміни планів, шум трибун, коментарі та напруга в кожному епізоді. Завдяки штучному інтелекту телевізор краще адаптує картинку та звук, щоб глядач відчував атмосферу стадіону, не виходячи з дому.

AI Football Mode Pro — режим для головних матчів

Однією з ключових переваг нової лінійки став режим AI Football Mode Pro. Він створений спеціально для футбольних трансляцій та автоматично розпізнає матчі в прямому ефірі. Після цього телевізор сам виконує необхідні налаштування зображення та звуку.

Кольори поля стають яскравішими, гравці — чіткішими, а деталізація динамічних сцен — вищою. Водночас звук трибун поєднується з чистим голосом коментатора так, щоб не втрачати атмосферу матчу й не пропускати важливу інформацію. Глядачеві не потрібно шукати налаштування вручну — достатньо увімкнути трансляцію та насолоджуватися грою.

AI Motion Enhancer Pro — чіткість у кожному русі

Футбол неможливо уявити без швидкості. Ривки гравців, передачі в дотик, дальні удари і політ м’яча потребують максимально плавного зображення. Саме для цього працює технологія AI Motion Enhancer Pro.

Процесор зі штучним інтелектом згладжує рухомі об’єкти і підвищує чіткість динамічних сцен. Технологія розпізнає м’яч на екрані й допомагає точніше передавати траєкторію руху в реальному часі. Це дозволяє краще бачити ключові моменти гри без розмиття та розривів кадру.

Окрема перевага — покращення тексту. Якщо під час трансляції на екрані з’являється бігаючий рядок або статистика, телевізор допомагає зробити їх більш читабельними.

AI Sound Controller Pro — звук, який можна налаштувати під себе

Футбольний матч — це не лише картинка. Важливу роль завжди відіграють коментатор, шум трибун, свисток арбітра, співи або крики фанатів і звукові ефекти трансляції.

Технологія AI Sound Controller Pro допоможе аналізувати аудіо в реальному часі і розділити його на окремі доріжки з голосом коментатора, звуковими ефектами і фоновою музикою.

Користувач може підвищувати або знижувати рівень кожної доріжки через меню або голосові команди. Ця можливість нагадує футбольні ігри-симулятори на консолях або ПК. Одна справа, коли це можна зробити в грі, і неймовірно, що тепер це можна зробити в телевізорі.

Glare Free — комфортний перегляд без відблисків

Ще одна важлива перевага Samsung Vision AI — технологія Glare Free, доступна у моделях OLED та Micro RGB. Вона зменшує відблиски до ледь помітного рівня втрати яскравості та насиченості кольорів.

Це особливо актуально для перегляду вдень або в добре освітленій кімнаті. Глядач отримує глибокі чорні кольори, контрастне зображення та менше дискомфорту для очей. Матч можна дивитися у зручний час і в комфортних умовах, не закриваючи вікна шторами чи жалюзями.

Що ще допоможе комфортно переглянути футбольні матчі

Технологія Active Voice Amplifier Pro допомагає чітко чути коментатора навіть у шумній кімнаті, автоматично підсилюючи голосову доріжку. Це доповнює система Adaptive Volume, яка самостійно регулює гучність залежно від типу контенту та звичок користувача.

Водночас 4K AI Upscaling покращує зображення до рівня 4K навіть із неідеальних джерел, підвищуючи деталізацію і чіткість. Режими AI Optimized Mode та AI Customization Mode автоматично адаптують картинку під умови перегляду та тип контенту, забезпечуючи стабільно високу якість.

Чому варто одразу обирати більший телевізор

Телевізор — це покупка не на один сезон, а в середньому на 5–8 років. Саме тому важливо одразу правильно обрати діагональ. Близько 20% покупців після придбання змінюють телевізор на більший, бо з часом розуміють, що для футболу, кіно та сімейного перегляду хочеться отримати ефект присутності.

Більший екран дозволяє краще бачити деталі матчу, комфортніше дивитися трансляцію всією родиною та створює відчуття справжнього домашнього стадіону або кінотеатру під час перегляду фільмів. Правильний вибір розміру одразу заощаджує час і робить покупку більш далекоглядною.

Вигідний момент для оновлення телевізора

З 27 квітня по 19 липня на телевізори Samsung діє цінове промо з вигодою до 30%.

Це можливість оновити домашній екран перед фіналами єврокубків та мундіалем. Очевидно, що у глядача будуть найвищі вимоги до картинки, звуку та динаміки, і в цьому ніхто не допоможе краще за найвідомішого виробника техніки.

Samsung Micro RGB, Neo QLED та OLED — це рішення для тих, хто шукає сучасну, надійну й преміальну техніку. Завдяки Samsung Vision AI, режиму AI Football Mode Pro, інтелектуальному звуку, плавному руху та комфортному зображенню телевізори Samsung допоможуть побачити кожну деталь і чути найважливіші моменти, які хочеться переживати разом.