Універсал Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию проти французького Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та за підсумком двох протистоянь залишила турнір.

Після завершення гри універсал "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Я хочу поговорити про нашу власну гру, а не про роботу арбітрів. Ми зробили забагато помилок у вирішальні моменти. Але я не думаю, що це нас збило з пантелику.

Я все ще вірю, що ця команда може виграти Лігу чемпіонів. На жаль, не цього року.

За мої 11 років у клубі це був наш найкращий сезон — навіть кращий, аніж сезон із треблом. Тоді ми не грали добре впродовж першої половини сезону, а потім переломили ситуацію в другій. Але з точки зору стабільності протягом усього сезону, я ще не переживав такого сезону, як цей, у цьому клубі.

Від цього ще болісніше, що нас сьогодні вибили.

Усі в роздягальні вірять, що ця команда може виграти Лігу чемпіонів. Ми віримо в тренера, у персонал, ми віримо в себе. Із цього колективу зростає щось велике.

Минулого сезону ми вже були достатньо хорошими і точно не були гіршою командою на полі в матчах проти Інтера. Цього ж сезону ми були ближчими до перемоги, і ми були нарівні з дуже сильною командою ПСЖ. Ми знову спробуємо досягти свого наступного сезону", — заявив німецький виконавець.

Французький Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня в Будапешті зустрінеться з лондонським Арсеналом.