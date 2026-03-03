Італія

Сербський нападник провів позитивну зустріч із керівництвом туринського клубу.

Нападник туринського клубу Душан Влахович сьогодні провів зустріч з директорами Ювентуса, і, за повідомленнями ЗМІ, обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

Контракт серба чинний до 30 червня 2026 року, після чого він зможе перейти в інший клуб як вільний агент. Влахович уже отримував пропозиції від італійських та європейських команд, проте залишається налаштованим залишитися в Турині.

За даними Sky Sport Italia, Sportitalia та La Gazzetta dello Sport, зустріч відбулася у позитивній атмосфері. Новий контракт вимагатиме певного зниження зарплати порівняно з попередньою угодою, яка становила близько 12 мільйонів євро за сезон, проте сторони готові до компромісу.

У поточному сезоні 26-річний Влахович забив шість голів і віддав дві результативні передачі у 17 матчах у всіх турнірах.