Італія

Вінгер Мілана не хоче вести переговори під час чемпіонату світу, хоча варіант із відходом залишається актуальним.

Вінгер Мілана Рафаел Леау поки не планує розглядати трансферні пропозиції та повністю зосереджений на виступах збірної Португалії на чемпіонаті світу-2026. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст вирішив відкласти будь-які переговори щодо свого клубного майбутнього до завершення турніру. Водночас сценарій із відходом португальця з Мілана цього літа залишається цілком реальним, враховуючи й те, що сам гравець встиг заявити про бажання "розпочати нову главу".

Останніми тижнями Леау активно пов’язують із топклубами англійської Прем’єр-ліги. Раніше повідомлялося, що інтерес до лідера "россонері" проявляють Арсенал та Манчестер Юнайтед, які вже контактували з італійським клубом щодо можливого трансферу.

Ситуація навколо гравця залишається напруженою також після невдалого сезону команди та непотрапляння до Ліги чемпіонів. За даними ЗМІ, це може змусити клуб знизити фінансові апетити щодо потенційного продажу португальця.

У сезоні-2025/26 Леау провів 31 матч, у яких забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.