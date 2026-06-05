Італія

Фланговий захисник туринського клубу відкритий до зміни клубної прописки в літнє трансферне вікно через інтерес з боку європейських грандів.

Фланговий захисник Ювентуса Андреа Камб'язо готовий змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, до футболіста є інтерес з боку інших клубів. Раніше повідомлялося, що претендентами на 26-річного гравця є Челсі, Інтер та Барселона.

У сезоні-2025/26 Камб'язо взяв участь у 47 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився трьома голами та зробив п'ять результативних передач. Контракт захисника з Ювентусом розрахований до 2029 року. Фахівці Transfermarkt оцінюють гравця у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко близький до трансферу Ніко Гонсалеса з Ювентуса.