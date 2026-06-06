Італія

Старт нового сезону у чемпіонаті Італії заплановано на 23 вересня.

Італійська Серія А на своєму офіційному сайті опублікувала календар наступного сезону-2026/27.

Старт нового сезону у чемпіонаті Італії заплановано на 23 вересня. У першому турі Інтер зіграє проти Монци, яка повернулася до еліти, а Рома з Артемом Довбиком зустрінеться з Фіорентиною. Мілан протистоятиме Торіно, Ювентус – Фрозіноне, а Наполі – Дженоа.

Вже у третьому турі вболівальники побачать такі матчі як Інтер – Наполі та Ювентус – Мілан.

Також додамо, що перше міланське дербі між Міланом та Інтером заплановано на десятий тур — який поки що запланований на 1 листопада, а гра другого кола пройде в 24 турі — 14 лютого.

Заключний вікенд Серії А пройде 30 травня.

Нагадаємо, за підсумками сезону-205/26 Інтер став чемпіоном, випередивши Наполі, Рому та Комо. Мілан посів п'яте місце, а Ювентус фінішував шостим, випередивши Аталанту.