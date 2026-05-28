Легендарний ексзахисник Мілана та Лаціо змінить Давіде Баллардіні на посаді головного тренера.

Авелліно визначився з новим наставником команди. Найближчим часом клуб Серії B очолить колишній захисник збірної Італії, Мілана та Лаціо Алессандро Неста.

За інформацією Sky Sport Italia, 50-річний фахівець замінить Давіде Баллардіні, який працював із командою з лютого 2026 року. Під його керівництвом Авелліно завершив сезон на восьмій позиції в турнірній таблиці.

Останнім клубом Нести була Монца, яку тренер залишив після невдалого сезону та вильоту команди до Серії B. Раніше італієць також працював із Маямі, Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.

Раніше Неста відхилив запрошення до штабу Тоттенгема.