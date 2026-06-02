Колишній воротар Ліверпуля близький до підписання угоди до 2028 року.
Лоріс Каріус
02 червня 2026, 22:05
Голкіпер Шальке Лоріс Каріус найближчим часом може продовжити співпрацю з клубом.
За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сторони суттєво просунулися в переговорах щодо нового контракту. Очікується, що нова угода буде розрахована до кінця червня 2028 року.
Повідомляється, що 32-річний воротар налаштований залишитися в Гельзенкірхені та готовий відхилити пропозиції від клубів Серії А заради продовження кар'єри в Шальке.
У сезоні-2025/26 колишній голкіпер Ліверпуля був одним із ключових гравців німецької команди. У 30 матчах Другої Бундесліги Каріус 13 разів залишав свої ворота недоторканими, продемонструвавши стабільну та впевнену гру.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Шальке планує продовжити контракт із Джеко до 2027 року.