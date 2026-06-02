Німеччина

Колишній воротар Ліверпуля близький до підписання угоди до 2028 року.

Голкіпер Шальке Лоріс Каріус найближчим часом може продовжити співпрацю з клубом.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сторони суттєво просунулися в переговорах щодо нового контракту. Очікується, що нова угода буде розрахована до кінця червня 2028 року.

🚨💙🤍 Loris Karius and Schalke 04 are now in advanced negotiations over a new contract.



An adjusted salary and a deal until at least 2028 are planned. Karius is prepared to turn down offers from Italy in order to play in the Bundesliga with Schalke. Last details. Signing soon.… pic.twitter.com/6pSl3HUspI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 2, 2026

Повідомляється, що 32-річний воротар налаштований залишитися в Гельзенкірхені та готовий відхилити пропозиції від клубів Серії А заради продовження кар'єри в Шальке.

У сезоні-2025/26 колишній голкіпер Ліверпуля був одним із ключових гравців німецької команди. У 30 матчах Другої Бундесліги Каріус 13 разів залишав свої ворота недоторканими, продемонструвавши стабільну та впевнену гру.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Шальке планує продовжити контракт із Джеко до 2027 року.