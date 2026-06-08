Італія

Флорентійський клуб офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.

Фіорентина на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Фабіо Гроссо на посаду головного тренера команди.

Контракт із 48-річним італійським фахівцем розрахований до 30 червня 2028 року.

Гроссо розпочав тренерську кар’єру у системі Ювентуса ще у 2013 році. Першим клубом на дорослому рівні для нього став Барі, який він очолив у 2017 році.

У подальшому італієць працював із Ліоном, Фрозіноне, Сассуоло та низкою інших команд. За час своєї кар’єри Гроссо двічі виводив клуби із Серії B до елітного дивізіону.

Останнім місцем роботи тренера був Сассуоло. У сезоні-2025/26 команда під його керівництвом, будучи новачком Серії A, фінішувала на 11-й сходинці турнірної таблиці.