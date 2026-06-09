Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє оцінену в понад 1,4 млрд євро 11-ку учасників 23-го в історії мундіалю.

Чемпіонат світу-2026 у США, Канаді й Мексиці стартує вже в четвер, 11 червня. Всі 48 національних команд, яким удалося дістатися групового етапу мундіалю, оголосили свої заявки на турнір. Football.ua пропонує вашій увазі збірну мрії із найдорожчих гравців, яких ми незабаром побачимо в матчах найпрестижнішого футбольного турніру.

* — суми вказані у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt

ВОРОТАР

Грегор Кобель

Хоч і з невеликим відривом (45 проти 40 млн), але найдорожчий голкіпер світу Джанлуїджі Доннарумма залишився поза мундіалем. У 40 млн оцінюються одразу четверо воротарів: Діогу Кошта, Жоан Гарсія, Барт Вербрюгген і Грегор Кобель. Цікаво, що іспанець при цьому навіть не основний у своїй збірній.

Діогу й Барт продовжують перебувати на радарах "солідніших" за Порту й Брайтон клубів і вдалий виступ на чемпіонаті світу може виявитися для них вирішальним кроком назустріч підвищенню. Грегор у свою чергу вже давно закріпився в топ-10 голкіперів світу й цього разу збирається довести, що ворота швейцарської національної команди надійно захищені й без Янна Зоммера.

Запасний: Діогу Кошта/Жоан Гарсія/Барт Вербрюгген (всі — 40 млн).

ЗАХИСНИКИ

Ашраф Хакімі, Вільян Пачо, Вільям Саліба, Нуну Мендеш

Захисна ланка очікувано найменше вражає потенційними трансферними сумами. Трійці оцінених у 80 млн гравців Парі Сен-Жермен у захисті нашої збірної мрії складає компанію Вільям Саліба — єдиний у світі оборонець, орієнтовна вартість якого є дев'ятизначною (100 млн).

Варто зауважити, що саме в топі найдорожчих захисників можна зіткнутися з найбільшою домінацією представників одразу трьох клубів. Дев'ятеро з 11-ти оцінених у 70 млн або більше оборонців виступають за Арсенал, Парі Сен-Жермен або Манчестер Сіті — всі мають по троє таких гравців.

Запасні: Юррієн Тімбер (70), Габріел Магальяес (75), Пау Кубарсі (80), Ніко О'Райлі/Йошко Гвардіол (обидва — 70).

ПІВЗАХИСНИКИ

Вітінья, Джуд Беллінгем, Педрі

У півзахисті разом з оціненим у 150 млн Педрі, найдорожчим у світі хавбеком, могли б діяти Джуд Беллінгем і Вітінья (обидва — 140). У той же час умовні запасні виконавці спроможні якщо не перевершити цінніших на папері колег за позицією, то щонайменше спокійно замінити їх без помітних втрат в ігровій якості.

Серед 12-ти півзахисників із дев'ятизначною орієнтовною вартістю поза мундіалем за цілком різних обставин залишилися Фермін Лопес (травма), Коул Палмер (тренерське рішення) і Домінік Собослаї (невихід збірної на ЧС). Кожен із них оцінюється в 100 млн.

Запасні: Федеріко Вальверде, Деклан Райс (обидва — 120), Жуан Невеш (140).

НАПАДНИКИ

Ламін Ямаль, Ерлінг Голанд, Кіліан Мбаппе

Нападники зі стартового складу нашої збірної мрії очолюють світовий рейтинг найдорожчих гравців не тільки на своїх позиціях, але й загалом. Тріо Ямаль, Голанд і Мбаппе (всі — 200 млн) було б нічним кошмаром будь-якої оборони, хоч і далеко не факт, що очікувані намагання цих зірок затьмарити один одного призвели б до позитивного результату.

Через невихід збірної Грузії на чемпіонаті світу-2026 Хвічу Кварацхелію (140 млн), одного з дев'яти нападників із дев'ятизначною орієнтовною вартістю. Збірна Франції при цьому має в своєму розпорядженні аж чотирьох із них (четвертий — Дезіре Дуе, 120 млн).

Запасні: Майкл Олісе (150), Усман Дембеле (100), Вінісіус Жуніор (150).

Бонус — найдешевша збірна ЧС-2026: Тайрік Бодак/Крейг Гордон (25 тисяч) — Педру Мігел (150 тис.), Томмі Сміт, Стопіра, Ерік Девіс (всі — 50 тис.) — Вуденскі П'єр, Анібаль Годой, Жан-Мішель Сері (всі — 100 тис.) — Аарон Тшибола, Мохаммад Аль-Давуд (обидва — 150 тис.) — Альберто Кінтеро (75 тис.), Гервейн Кастанеєр (175 тис.).