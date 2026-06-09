Італія

Туринський клуб вважає турецького вінгера одним із ключових футболістів майбутнього проєкту.

Кенан Їлдиз залишиться в Ювентусі щонайменше ще на один сезон, незважаючи на невдалий для туринців чемпіонат і відсутність путівки до Ліги чемпіонів.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, керівництво клубу не розглядає можливість продажу 21-річного футболіста. Відхід турецького вінгера під час літнього трансферного вікна повністю виключений.

Додатковим підтвердженням довіри до гравця став новий контракт, який сторони підписали у лютому. Нова угода розрахована до червня 2030 року, а сам Їлдиз входить до числа футболістів, навколо яких Ювентус планує будувати команду в найближчі роки.

Турецький атакувальний гравець приєднався до туринського клубу влітку 2022 року після відходу з Баварії на правах вільного агента. Відтоді він поступово став одним із лідерів команди та важливою фігурою в атакувальній ланці.

У сезоні-2025/26 Йилдиз провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав дев’ять результативних передач, підтвердивши статус одного з найперспективніших молодих футболістів Європи.