Італія

41-річний фахівець очолив клуб і підписав контракт до 2028 року.

Сассуоло офіційно оголосив про призначення Альберто Аквілані новим головним тренером команди.

41-річний італійський спеціаліст змінив на цій посаді Фабіо Гроссо та підписав контракт із клубом до 2028 року.

Alberto Aquilani è il nostro nuovo allenatore 🖤💚



Bentornato mister!



Il comunicato https://t.co/eEOTIH9c3p ✍️#ForzaSasol pic.twitter.com/y8LyxIx0WM — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 12, 2026

Варто зазначити, що Аквілані вже знайомий із Сассуоло не лише як тренер, а й як гравець. У другій половині сезону-2016/17 він виступав за команду, захищаючи її кольори в ігровій кар’єрі.

Останнім місцем роботи фахівця був Катандзаро, який виступає в Серії B. Під його керівництвом команда дійшла до фіналу плейоф за вихід до Серії A, де поступилася Монці.

Раніше Аквілані також працював із Пізою та Фіорентиною.

Нагадаємо, Сассуоло завершив сезон Серії A на 11-му місці, набравши 49 очок.