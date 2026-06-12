41-річний фахівець очолив клуб і підписав контракт до 2028 року.
Альберто Аквілані, getty images
12 червня 2026, 16:59
Сассуоло офіційно оголосив про призначення Альберто Аквілані новим головним тренером команди.
41-річний італійський спеціаліст змінив на цій посаді Фабіо Гроссо та підписав контракт із клубом до 2028 року.
Варто зазначити, що Аквілані вже знайомий із Сассуоло не лише як тренер, а й як гравець. У другій половині сезону-2016/17 він виступав за команду, захищаючи її кольори в ігровій кар’єрі.
Останнім місцем роботи фахівця був Катандзаро, який виступає в Серії B. Під його керівництвом команда дійшла до фіналу плейоф за вихід до Серії A, де поступилася Монці.
Раніше Аквілані також працював із Пізою та Фіорентиною.
Нагадаємо, Сассуоло завершив сезон Серії A на 11-му місці, набравши 49 очок.