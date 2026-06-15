Італія

67-річний італійський фахівець очолив бергамасків і підписав трирічний контракт.

Аталанта офіційно оголосила про призначення Мауріціо Саррі новим головним тренером першої команди.

Клуб опублікував заяву, в якій привітав 67-річного італійського фахівця та підтвердив початок співпраці з ним.

"ФК Аталанта рада оголосити про призначення Мауріціо Саррі головним тренером першої команди. Протягом своєї видатної тренерської кар’єри Саррі провів понад 800 професійних матчів. Серед його досягнень — перемога в Лізі Європи УЄФА та чемпіонство Серії А", — йдеться у повідомленні клубу.

За попередньою інформацією, контракт Саррі з Аталантою розрахований на три роки, а його річна зарплата становитиме близько 3,5 млн євро.

Останнім місцем роботи італійця був Лаціо, який він довів до фіналу Кубка Італії. Раніше Саррі також очолював Ювентус, Челсі та Наполі.