Італія

Італійський гранд активізував роботу на трансферному ринку.

Керівництво італійського Ювентуса продовжує масштабно працювати над комплектацією складу. За інформацією авторитетного видання Sky Italia, б'янконері відновили контакти з 31-річним німецьким півзахисником Леоном Горецкою.

Досвідчений футболіст наразі перебуває у статусі вільного агента після того, як залишив мюнхенську Баварію. Повідомляється, що після вильоту збірної Німеччини з поточного чемпіонату світу Горецка якраз почав активно розглядати варіанти для продовження кар'єри, і пропозиція з Турина може стати для нього пріоритетною.

У минулому сезоні, німецький півзахисник зіграв 48 матчів за рекордмайстер у всіх турнірах. Забив 5 мʼячів віддав 4 результативні передачі та допоміг виграти Бундеслігу, Кубок та Суперкубок Німеччини.

Попри інтерес до зіркового німецького півзахисника, стратегічними цілями Ювентуса у це трансферне вікно залишаються позиції голкіпера та центрального нападника. І, схоже, питання з форвардом керівництво клубу вже вирішило.

Як стверджує видання Gazzetta dello Sport, туринці досягли успіху в переговорах щодо трансферу нападника Парі Сен-Жермен Рандаля Коло Муані. Джерела зазначають, що угода щодо переходу француза вже фактично укладена, хоча офіційного підтвердження з боку клубів ще не було.

Минулого сезону, виступаючи за Тоттенгем на правах оренди, Коло Муані провів 41 матч у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Ювентус готовий продати Бремера дешевше суми відступних на тлі інтересу Баварії.