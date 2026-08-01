Гравець прагне отримати ще один шанс.
Дуглас Луїс, Getty Images
01 серпня 2026, 08:49
Бразильський центральний півзахисник Дуглас Луїс свого часу влітку 2024 року коштував туринському Ювентусу 51,5 млн євро, які отримала бірмінгемська Астон Вілла.
Але вже за рік потому в його кар’єрі почались оренди спочатку до Ноттінгем Форест, а потім і назад до розташування "левів", які загалом дозволили "зебрам" повернути близько 5 млн євро від вартості початкового трансферу.
За минулий сезон Дуглас Луїс провів 34 матчі, забив один гол та віддав два асисти, але Вілла так і не наважилась викупити його контракт.
Таким чином 28-річний гравець знову опинився в Юве й нині проходить підготовку до сезону разом із туринським клубом.
І, судячи з останнього коментаря футболіста, хоче ще раз спробувати закріпитись у стартовому складі "Старої Синьйори".
"Я хочу залишитись в Ювентусі цього літа. Вони дають мені ще один шанс, і це саме те, чого я хотів", — заявив бразильський виконавець.
Наразі в активі Дугласа Луїса 27 матчів за Ювентус.