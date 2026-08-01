Італія

Гравець прагне отримати ще один шанс.

Бразильський центральний півзахисник Дуглас Луїс свого часу влітку 2024 року коштував туринському Ювентусу 51,5 млн євро, які отримала бірмінгемська Астон Вілла.

Але вже за рік потому в його кар’єрі почались оренди спочатку до Ноттінгем Форест, а потім і назад до розташування "левів", які загалом дозволили "зебрам" повернути близько 5 млн євро від вартості початкового трансферу.

За минулий сезон Дуглас Луїс провів 34 матчі, забив один гол та віддав два асисти, але Вілла так і не наважилась викупити його контракт.

Таким чином 28-річний гравець знову опинився в Юве й нині проходить підготовку до сезону разом із туринським клубом.

І, судячи з останнього коментаря футболіста, хоче ще раз спробувати закріпитись у стартовому складі "Старої Синьйори".

"Я хочу залишитись в Ювентусі цього літа. Вони дають мені ще один шанс, і це саме те, чого я хотів", — заявив бразильський виконавець.

Наразі в активі Дугласа Луїса 27 матчів за Ювентус.