Італія

Італійський гранд змінив умови угоди в останній момент, відмовившись від оренди.

Трансферна сага навколо французького нападника Рандаля Коло Муані добігає свого логічного завершення. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, гравець уже отримав офіційний дозвіл вилетіти до Італії для проходження медичного огляду.

Головною ексклюзивною деталлю останніх годин стала зміна структури трансферу. Спочатку обговорювалося, що Коло Муані приєднається до Ювентуса на правах оренди із зобов'язанням викупу. Проте клуби переглянули умови та досягли остаточної згоди щодо повноцінного трансферу.

Туринці заплатять ПСЖ фіксовану суму в розмірі 38 мільйонів євро, а ще 12 мільйонів євро передбачені у вигляді різноманітних бонусів. Сам форвард вже повністю узгодив особисті умови співпраці зі Старою синьйорою. Термін дії контракту розрахований аж до 2031 року. Заробітна плата гравця складе трохи більше ніж 5 мільйонів євро чистими за кожен сезон.

Минулого сезону, виступаючи за Тоттенгем на правах оренди, Коло Муані провів 41 матч у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі. Наразі залишаються лише останні формальності — успішне проходження медогляду та офіційне підписання паперів.