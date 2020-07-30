Нидерланды. Новость

Завершились три поединка чемпионата Италии.

Рома гостила у Торино и добилась победы со счетом 3:2, благодаря чему гарантировала себе пятую строчку турнирной таблицы.

Торино — Рома 2:3

Голы: Беренгер, 14, Синго, 66 — Джеко, 16, Смоллинг, 23, Диавара, 61 (с пенальти)

Торино: Уйкани — Льянко (Джиджи, 46), Нкулу, Бремер — Синго (Адопо, 88), Лукич, Мейте, Ансальди (Белотти, 75) — Верди, Беренгер (Аина, 83) — Дзадза

Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Коларов — Б. Перес (Ибаньес, 73), Диавара, Кристанте (Верету, 73), Спинаццола (Дзаппакоста, 50) — К. Перес (Дзаньоло, 75), Мхитарян (Перотти, 90+3) — Джеко

Предупреждения: Льянко, Мейте — К. Перес, Манчини, Дзаньоло

Ювентус отправился в гости к Кальяри и потерпел поражение со счетом 2:0. Криштиану Роналду упустил возможность забить и приблизиться к Чиро Иммобиле в гонке за Золотой бутсой.

Кальяри — Ювентус 2:0

Голы: Гальяно, 8, Симеоне, 45+2

Кальяри: Краньо — Валюкевич, Чеппителли, Клаван — Фараго, Ионицэ, Рог (Палоски, 47), Матиелло — Жоао Педро (Перейро, 88) — Симеоне (Бирса, 84), Гальяно (Ликояннис, 46)

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Бетанкур (Пеетерс, 76), Пьянич (Занимаккья, 61), Мураторе (Матюиди, 61) — Бернардески, Игуаин (Оливьери, 88), Роналду

Предупреждения: Рог, Жоао Педро — Пьянич

Фиорентина не оставила шансов Болонье, а Федерико Кьеза оформил хет-трик.

Фиорентина — Болонья 4:0

Голы: Кьеза, 48, 54, 89, Миленкович, 74

Фиорентина: Терраччано (Бранколини, 85) — Миленкович, Песселья, Касерес — Венути (Лирола, 67), Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Терзич, 84) — Кьеза, Геззал (Дункан, 55) — Кутроне (Куаме, 67)

Болонья: Скорупски — Мбайе, Корбо, Данило (Бонини, 84), Денсвил — Медель (Шутен, 63), Домингес (Сванберг, 63) — Орсолини (Джувара, 75), Сориано (Балдюрссон, 63), Сансоне — Барроу

Предупреждения: Геззаль, Дальберт — Корбо