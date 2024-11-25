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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Останній тиждень листопада буде присвячено протистоянням на міжнародних та внутрішніх клубних аренах, і знову на зміну гарячим вечорам Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА прийдуть запеклі протистояння в національних першостях.

Баварія — ПСЖ

Вівторок, 26 листопада, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Французький Парі Сен-Жермен потрапив у халепу, ще коли підписав гравця з боліт було оголошено результати жеребкування Ліги чемпіонів, бо таку кількість потужних суперників навряд чи отримав будь-який інший учасник цього змагань. Опцій здобути залікові бали з помірної легкістю в команди Луїса Енріке при цьому було обмаль, але навіть ними вона не скористалась у повному обсязі — обіграли Жирону на останніх секундах (1:0), і все на тому. Особливо прикро для ПСЖ був програний останній матч проти мадридського Атлетіко (1:2), де іспанці ніби помстились за представника своєї країни в останній момент.

Не все в порядку й у мюнхенської Баварії в плані результатів. Команда Венсана Компані програла Астон Віллі (0:1) та Барселоні (1:4), тож легкої прогулянки групою на шляху до домашнього фіналу вже не вийшло. Однак "Рекордмайстер" від цього точно не заплямував свою репутацію одного з фаворитів турнірну, і кожен його матч нам цікавий ще й тому, що незабаром Баварія гратиме проти Шахтаря. Але спочатку буде ПСЖ, і до нього команда Компані підходить із серією в шість переможних матчів без пропущених голів. Так, пара Кім – Упамекано здатна й на таке.

За версією PokerBet, Баварія — фаворит зустрічі: перемога "Рекордмайстера" оцінюється коефіцієнтом 1.59, а перемога "червоно-синіх" — 4.90. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.40.

Ліверпуль — Реал

Середа, 27 листопада, 22:00. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Хто, як не український уболівальник, добре знається на тому, у якому стані перебувають відносини цих двох клубів у сучасній історії. Звісно, одразу ж у пам’яті виринає "київський" фінал-2018 (3:1), але ж був ще й "паризький" ближче за часорядом (1:0). Що об’єднує всі ці ігри? Те, що завжди перемагала лише одна команда — Реал. Починаючи від 2009 року — так точно.

Але це були часи, переважно, за каденції Юргена Клоппа, тоді як зараз на чолі "червоних" стоїть уже інший тренер, Арне Слот, і його результати на початку роботи з новим клубом дійсно вражають. У Лізі чемпіонів — та й поготів, бо не кожній команді вдавалось виграти всі матчі із загальною різницею 12:1. При цьому суперники в англійців були дійсно гідні — Баєр, Мілан, РБ Лейпциг та Болонья. У Реала теж не гірші — Штутгарт, Лілль, Боруссія Д та Мілан — але де команда Карло Анчелотті в таблиці, а де Ліверпуль станом на зараз? Черговий великий матч очікує на "галактікос", і це точно не буде схоже на виніс Осасуни (4:0) та Леганеса (3:0) вперед ногами.

За версією PokerBet, Ліверпуль — фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 2.00, а перемога "галактікос" — 3.45. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.70.

ПСВ — Шахтар

Середа, 27 листопада, 22:00. Стадіон Філіпс Арена (Ейндговен, Нідерланди)

Донецький Шахтар таки здобув свою першу перемогу в оновленій Лізі чемпіонів, і це дійсно важить набагато більше для команди Маріно Пушича, аніж просто успіх у грі проти швейцарського Янг Бойз (2:1). Банально, український колектив уже точно краще за одразу п’ять клубів, які ще не перемагали, але тепер треба тягнутись до зони плей-оф.

І якраз ПСВ і є найбільш досяжним станом на зараз суперником серед тих 16 команд у турнірній таблиці. Нідерландці теж перемогли лише одного разу, обіграли явно не чужу для нас Жирону (4:0), проте на їхньому рахунку також і нічиї проти ПСЖ та Спортінга (двічі по 1:1), тож опонент це точно гідний. Та й навряд чи можна було б інакше говорити про чинного чемпіона та лідера поточних перегонів у своїй країні. Петер Бош зібрав дійсно потужний колектив, проте хто, як не Маріно Пушич, знайомий зі слабкими сторонами команди з Ередивізі.

За версією PokerBet, ПСВ — фаворит зустрічі: перемога "селян" оцінюється коефіцієнтом 1.41, а перемога "гірників" — 7.00. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.80.

Динамо Київ — Вікторія Пльзень

Четвер, 28 листопада, 19:45. Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

0:3, 0:2, 0:1... здоровий глузд та арифметична прогресія підказували, що наступним результатом київського Динамо у єврокубках мала б стати хоча б безгольова нічия. Однак команда Олександра Шовковського провалилась у грі проти угорського Ференцвароша (0:4) й стала найгіршою в Лізі Європи УЄФА станом на зараз. Ще й так і не вдалось забити у ворота суперників за ці чотири матчі.

Безперечно, це — незадовільний виступ для лідера чемпіонських перегонів УПЛ, який отримав одноосібний статус за підсумком останніх вихідних, і з цим треба щось робити. Кажуть, що чеський футбол нині на підйомі. Що ж, збірна цієї країни дійсно потужна, у чому ми мали нагоду пересвідчитись наочно в Лізі націй, а тепер доведеться випробувати футбол клубного рівня. Минулого разу празька Славія створила чимало клопотів нашим представникам, а чи наслідує її приклад Вікторія Пльзень, яка до цього в жодній грі не поступилась у єврокубках, але й виграла при цьому лише одну — останню, проти Реала Сосьєдад (2:1). У чемпіонаті наздогнати Славію команді Мірослава Кубека буде дуже складно, бо відстань уже складає вісім очок, тому є можливість сконцентруватись на міжнародній арені. Для нас це новини погані.

За версією PokerBet, Динамо Київ — фаворит зустрічі: перемога "біло-синіх" оцінюється коефіцієнтом 2.45, а перемога "червоно-синіх" — 2.85. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.30.

Боруссія Д — Баварія

Субота, 30 листопада, 19:30. Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

Цей тиждень для чинного лідера чемпіонських перегонів у Німеччині обіцяє бути дуже важким, бо після ПСЖ доведеться грати в гостьовому Der Klassiker проти дортмундської Боруссії, яка посеред тижня планує виїзд до Динамо Загреб, тож явно не розраховує залишити в Хорватії всі сили.

А ситуація в Бундеслізі наразі для команди Нурі Шахіна така, що вона або перемагає в надпринциповій дуелі, або може прощатись із шансами на чемпіонський титул уже зараз, бо відстань і без того складає десять очок із тенденцією на збільшення за рахунок невдалих виступів саме "джмелів". Фіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів натомість сконцентрований на міжнародній арені, і ось там дортмундці мають навіть більші здобутки, аніж Баварія. Хоча хто знає, на що це обернеться в підсумку під час формування сітки плей-оф. Тож думками треба повертатись і на внутрішню арену також.

За версією PokerBet, Баварія — фаворит зустрічі: перемога "Рекордмайстера" оцінюється коефіцієнтом 1.65, а перемога "джмелів" — 4.50. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.30.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Неділя, 1 грудня, 18:30. Енфілд (Ліверпуль, Англія)

П’ять матчів поспіль програє команда на чолі з Хосепом Гвардіолою. Якщо хтось жаліється на надто спокійне життя в наш час, то безпосередньо перед нашими очима наразі пишеться історія футболу. А може ця серія збільшитись до шести поразок поспіль? Та звісно! Манчестер Сіті цими вихідними їде на Енфілд, і судячи з усього вже ніхто не вірить, що додому "містяни" можуть повернутись із трьома очками, що в принципі виглядатиме, як сенсація, незважаючи на статус гостей.

Тут усе просто. Сіті грає погано й важко, має купу проблем і не тільки в спортивній площині, а Ліверпуль — рівно навпаки. Слот творить дива чи працює на "спадку Клоппа"? Здається, цей тиждень остаточно має дати відповідь на ці два питання, бо всі говорили, що в "червоних" були "слабкі" суперники на старті кампанії, але зараз будуть чи не найсильніші в світі й усього за кілька днів. Кузня чемпіонів відкривається на Енфілді.

За версією PokerBet, Ліверпуль — фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 2.13, а перемога "містян" — 3.25. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.