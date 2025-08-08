Нідерланди. Новина

Фінансові тіні та адміністративний хаос зруйнували одне з найстаріших імен нідерландського футболу.

133-річна історія клубу з Арнема добігла кінця — суд у Нідерландах відхилив останню апеляцію Вітесса щодо анулювання їхньої професійної ліцензії. Футбольна асоціація країни, ще раніше позбавила клуб статусу учасника професійних змагань, і тепер це рішення набуло остаточної сили.

Клуб сподівався, що оновлення власників та нові фінансові гарантії переконають суд змінити вердикт, але ті визнали дії федерації обґрунтованими та законними. Так завершилась тривала боротьба за виживання, яка супроводжувалася роками проблем.

Причини такого краху — у роках фінансової безвідповідальності та порушень. За даними ліцензійного комітету, клуб роками надавав неповну або викривлену документацію, систематично підриваючи вимоги футбольної федерації. Ці порушення призвели до рекордних санкцій — Вітесс втратив 18 очок за один сезон, а в наступному отримав ще мінус 39. Команда вилетіла з другого дивізіону, посівши останнє місце.

Окремий аспект справи — тіньові джерела фінансування. Розслідування показали, що клуб багато років отримував гроші від Романа Абрамовича через складну мережу офшорів. Загальна сума цієї "прихованої підтримки" перевищила 117 мільйонів євро, що прямо суперечило принципам прозорості та фінансового контролю.

Спроби змінити власника теж зазнали краху. Американець Колі Перрі не зміг пройти перевірку федерації, а пізніше місцевий консорціум Стерхаудерс запропонував рятівний план, але надто пізно й без достатньої деталізації. Федерація залишилася непохитною.

Тепер Вітесс — більше не професійний клуб. Йому може залишитися хіба що шлях аматорської команди. Для Арнема це не просто спортивна втрата — клуб був частиною міської ідентичності. У місті панує скорбота за тим, що було символом цілого покоління вболівальників.