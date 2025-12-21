Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 20 грудня 2025 року.

У матчі 17 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув перемогу над Севільєю (2:0).

Команда Хабі Алонсо вийшла вперед наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині голом відзначився Джуд Беллінгем.

Потім на 86 хвилині перевагу "вершкових" подвоїв Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що з 68 хвилини Севілья грала у меншості після вилучення Маркана Тейшейри, який отримав другу жовту картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Севілья у рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Мадрид — Севілья 2:0

Голи: Беллінгем, 38, Мбаппе, 86 (пен).

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо (Хіменес, 90), Рюдігер, Гюйсен, Гарсія — Гюлер (Камавінга, 72), Чуамені, Беллінгем — Гоес, Мбаппе, Вінісіус (Гарсія, 83).

Севілья: Влаходімос — Санчес, Кармона (Салас, 84), Гудель, Тейшейра, Суасо (Осо, 60) — Агуме (Гонсалес, 84), Соу, Менді — Ромеро (Пеке, 70), Санчес.

Попередження: Гоес, Асенсіо — Кармона, Тейшейра, Агуме, Соу.

Вилучення: Тейшейра, 68 (друга жовта).