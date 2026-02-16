Ліга чемпіонів

Воротар Бенфіки пригадав момент на 90+8-й хвилині, який став доленосним для виходу в плейоф.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін пригадав емоції після свого сенсаційного голу у ворота Реала Мадрид (4:2) в рамках основного етапу Ліги чемпіонів. Українець розповів, як забив переможний м’яч і вивів команду у стикові матчі турніру.

"У такий момент потрібно ризикувати. Потрібно ставити все на кін. Якщо мені потрібно забити, я повинен йти прямо туди — щоб порадувати уболівальників і допомогти команді", — поділився Трубін. За словами українця, після голу на коліні залишилися подряпина: "Я просто побіг, а потім цей рух головою… я був немов справжній нападник. Потім усі партнери по команді застрибнули на мене, тому подряпина досі залишилися".

У поточному сезоні Трубін провів 36 матчів за Бенфіку, пропустив 28 голів, 18 разів залишив свої ворота "сухими" та забив один гол. Transfermarkt оцінює українського воротаря у 28 мільйонів євро.

Перший матч Бенфіка — Реал відбудеться 17 лютого у Лісабоні о 22:00 за київським часом, гра-відповідь пройде у Мадриді 25 лютого.