Польща

В українського футболіста пахова травма.

Півзахисник Лехії Антон Царенко не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За словами головного тренера команди Джона Карвера, у 21-річного українця пахова травма, через що він може перенести операцію.

"Ми все ще чекаємо на остаточний діагноз Антона Царенка. На нього чекає або тривала перерва, або операція. Повернення на поле ще буде не скоро", — сказав Карвер.

Нагадаємо, цього літа Лехія продовжила оренду Царенка у Динамо Київ ще на один сезон. Він вже встиг провести один матч, відігравши 45 хвилин.

Після п'яти турів Лехія йде на останньому місці у чемпіонаті Польщі, маючи у своєму активі мінус три очки. Перед стартом сезону клуб оштрафували на п'ять балів.