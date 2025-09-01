Польща

Нападник Сандерленда на правах оренди приєднається до новачка Екстракляси.

Нападник Сандерленда Назарій Русин найближчим часом змінить клуб. За інформацією журналіста Каміля Бектовські, 26-річний українець перейде до Арки з Гдині — новачка польської Екстракляси.

Перехід відбудеться на умовах оренди до завершення поточного сезону.

Весняну частину минулого чемпіонату Русин провів у хорватському Хайдуку, де зіграв 17 матчів і відзначився однією результативною передачею.

Вартість футболіста, за оцінкою Transfermarkt, становить близько одного мільйона євро.