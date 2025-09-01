Нападник Сандерленда на правах оренди приєднається до новачка Екстракляси.
Назарій Русин, getty images
01 вересня 2025, 17:59
Нападник Сандерленда Назарій Русин найближчим часом змінить клуб. За інформацією журналіста Каміля Бектовські, 26-річний українець перейде до Арки з Гдині — новачка польської Екстракляси.
Перехід відбудеться на умовах оренди до завершення поточного сезону.
Весняну частину минулого чемпіонату Русин провів у хорватському Хайдуку, де зіграв 17 матчів і відзначився однією результативною передачею.
Вартість футболіста, за оцінкою Transfermarkt, становить близько одного мільйона євро.