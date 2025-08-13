Польща

Перехід 22-річного українця відбувся на правах вільного агента.

Гурнік Забже на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Максимом Хланем.

Угода із 22-річним українцем розрахована до літа 2027 року з можливістю продовження.

У складі польської команди, куди він перебрався на правах вільного агента, футболіст виступатиме під 33 номером.

Минулого сезону Хлань провів 30 матчів за Лехію, в яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Після чотирьох турів Гурнік набрав шість очок і посідає восьме місце у чемпіонаті Польщі. Свій наступний матч команда проведе проти Погоні – гра відбудеться 17 серпня.