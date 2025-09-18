Португалія

Відомий португальський фахівець Жозе Моурінью очолив лісабонську Бенфіку. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Зазначається, що трудову угоду з 62-річним фахівцем підписано до 30 червня 2027 року.

"У мене багато емоцій, але досвід допомагає мені їх контролювати. Дякую за довіру.

Я португалець. Серед нас немає нікого, хто не знав би історію, культуру, масштаби Бенфіки. Я тренер одного з найбільших клубів світу. Я хочу зосередитися на цій місії.

Минуло 25 років з моменту попереднього періоду роботи в Бенфіці, але я тут не для того, щоб хвалитися своєю кар'єрою. 25 років я працював у найбільших клубах світу. Хочу сказати, що жоден з тих гігантських клубів, які мені довелося тренувати, не викликав у мене такого відчуття честі, відповідальності та мотивації, як Бенфіка. Я буду жити Бенфікою, своєю місією", – заявив Моурінью після підписання контракту.

Останнім місцем роботи португальця був стамбульський Фенербахче, звідки його звільнили за поразку у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів якраз від лісабонської Бенфіки (0:0, 0:1).

Зазначимо, що "Особливий" вже працював на чолі лісабонської Бенфіки на самому початку тренерської кар'єри у 2000 році. Тоді він протримався в команді лише десять матчів (п'ять перемог, три нічиї та дві поразки).

Також в Португалії він очолював Лейрію та Порту. З останніми він двічі ставав чемпіоном Португалії, перемагав в Кубку та Суперкубку Португалії, і вигравав Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів.