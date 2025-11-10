Португалія

53-річний керівник отримав майже 66% голосів та закликав клуб об’єднатися.

У Бенфіці завершилися вибори президента клубу. Чинний очільник Руй Кошта зберіг свою посаду, отримавши 65,89% голосів членів клубу. Новий мандат розрахований до 2029 року. Кошта керує Бенфікою з 2021 року.

Інавгурація президента відбулася на стадіоні Ештадіу да Луш. Після церемонії Кошта звернувся до вболівальників:

"Нині настав час об’єднатися заради головного — великої Бенфіки. Мої перші слова адресовані нашим уболівальникам. Яка величезна гордість! Це видатний прояв демократії та неймовірний результат. Це були найбільші вибори спортивного клубу у світі та рекорд явки в історії португальського футболу. Бенфіка не має рівних!", — сказав Кошта.

Під час своєї ігрової кар’єри Руй Кошта виступав за Бенфіку, Фіорентину, Мілан та збірну Португалії.

