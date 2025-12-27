Українець повинен грати в центрі поля.
Георгій Судаков, Getty Images
27 грудня 2025, 14:18
Португальський журналіст Бруну Франсішку висловився про ігрову позицію Георгія Судакова в лісабонській Бенфіці.
«Одна з речей, яку я хотів би змінити в цій Бенфіці — це позиція Судакова. Вчора це знову можна було перевірити: Аурснес — на лівому фланзі, Судаков — в центрі. Від цього виграли б і гравець, і команда.
На лівому фланзі, як би часто він не йшов у центр, він ніколи не покаже той рівень, на який здатний з урахуванням своєї майстерності. Проте, оскільки Судаков відмінний футболіст, він знову провів хороший матч", — написав Франсішку в соцмережі X.
Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Бенфіку 21 поєдинок, забивши чотири м'ячі та віддавши три результативні передачі.