Португалія

Голкіпер не втрачає впевненості на тлі невдачі.

Лісабонська Бенфіка у матчі 22 туру португальської Прімейра-ліги обіграла Санта-Клару на полі суперників (2:1).

Санта-Клара — Бенфіка 1:2 Відео голів та огляд матчу

Воротар "орлів" Анатолій Трубін у цій грі припустився прикрої помилки на початку другого тайму, що призвело до гола у ворота його команди.

А вже на наступний день голкіпер національної збірної України в своїх соціальних мережах залишив повідомлення для вболівальників.

"Помилки — це лише частина шляху, тоді як перемога значно важливіша", — заявив український виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Трубіна 36 матчів, 28 пропущених м’ячів та 18 "сухих" поєдинків.