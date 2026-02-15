Голкіпер не втрачає впевненості на тлі невдачі.
Анатолій Трубін, Getty Images
15 лютого 2026, 14:33
Лісабонська Бенфіка у матчі 22 туру португальської Прімейра-ліги обіграла Санта-Клару на полі суперників (2:1).
Санта-Клара — Бенфіка 1:2 Відео голів та огляд матчу
Воротар "орлів" Анатолій Трубін у цій грі припустився прикрої помилки на початку другого тайму, що призвело до гола у ворота його команди.
А вже на наступний день голкіпер національної збірної України в своїх соціальних мережах залишив повідомлення для вболівальників.
"Помилки — це лише частина шляху, тоді як перемога значно важливіша", — заявив український виконавець.
У цьому сезоні на рахунку Трубіна 36 матчів, 28 пропущених м’ячів та 18 "сухих" поєдинків.