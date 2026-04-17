Ліга Європи

Ноттінгем Форест у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграв Порту (1:0) після нічийного результату в першій грі (1:1).

Команда Вітора Перейри забила єдиний та переможний гол на 12 хвилині, а його автором став Морган Гіббс-Вайт.

У півфіналі турніру "лісники" зіграють проти Астон Вілли, яка вибила Болонью.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Порту у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

*Ноттінгем Форест — Порту 1:0 (перший матч — 1:1)

Гол: Гіббс-Вайт, 12.

Ноттінгем Форест: Ортега — Вільямс, Мурільйо (Морату, 72), Жаїр, Айна — Домінгес, Сангаре — Ндоє (Міленкович, 65), Гіббс-Вайт, Гатчінсон (Гадсон-Одої, 46) — Вуд (Жезус, 16).

Порту: Д. Кошта — Зайду (Моура, 46), Беднарек, Сілва, А. Кошта (Фрогольдт, 46) — Вейга (Ківьор, 46), Росаріо, Фофана — Сайнс (Варела, 46), Гомес, Моффі (Гюль, 66).

Попередження: Гатчінсон — Моффі, А. Кошта, Гомес.

Вилучення: Беднарек, 8.