Ліга Європи

Підсумки перших матчів чвертьфіналу.

У Лізі Європи відбулися перші матчі 1/4 фіналу за участю клубів із провідних чемпіонатів Європи.

Астон Вілла на виїзді впевнено обіграла Болонью з рахунком 3:1. Команда з Бірмінгема відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Езрі Конси, а на початку другої половини Оллі Воткінс подвоїв перевагу. Італійці скоротили відставання на 90-й хвилині зусиллями Джона Роу, однак уже в компенсований час Воткінс оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

Болонья — Астон Вілла 1:3

Голи: Роу 90 — Конса 44, Воткінс 51, 90+3

У Порту місцева команда зіграла внічию з Ноттінгем Форест — 1:1. Суперники обмінялися голами вже на старті матчу: на м’яч Вільяма Гомеса гості відповіли автоголом Мартіма Фернандеша. Надалі рахунок не змінювався.

Порту – Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Гомеш, 11 — Фернандеш, 13, автогол

Найпереконливіший результат ігрового дня зафіксував Фрайбург, який на своєму полі розгромив Сельту — 3:0. Господарі забезпечили собі комфортну перевагу ще до перерви, а в другому таймі закріпили успіх.

Фрайбург – Сельта 3:0

Голи: Гріфо, 10, Бесте, 32, Гінтер, 78.