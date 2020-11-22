Приход нидерландского специалиста Рональда Кумана на тренерский пост не оказывает должного воздействия на команду.
Атлетико — Барселона, Getty Images
22 ноября 2020, 10:04
В десятом туре испанской Ла Лиги каталонская Барселона потерпела пятую осечку за восемь сыгранных поединков, впервые в истории уступив на Ванда Метрополитано мадридскому Атлетико (0:1).
Таким образом, с момента старта нового сезона, "блаугранас" удалось набрать лишь 11 очков, что, по данным статистического портала Opta, является худшим результатом, начиная от сезона-1991/92, в котором Барселоной руководил Йохан Кройфф. Примечательно, что в конце того футбольного года каталонский клуб поднял над головой чемпионский титул и победил в Кубке европейских чемпионов.
В добавок к неудачной статистике клуба, свое имя в историю "сине-гранатовых" в негативном ключе имеет шанс вписать и Рональд Куман. Из 48-и тренеров Барселоны, нидерландец занимает 37-ю позицию по набранным очкам в стартовых восьми турах, о чем сообщает журналист ESPN.
Свой следующий матч каталонская Барселона сыграет во вторник, 24 ноября, когда в Киеве сразится с Динамо. Начало в 22:00 по киевскому времени.