В десятом туре испанской Ла Лиги каталонская Барселона потерпела пятую осечку за восемь сыгранных поединков, впервые в истории уступив на Ванда Метрополитано мадридскому Атлетико (0:1).

Таким образом, с момента старта нового сезона, "блаугранас" удалось набрать лишь 11 очков, что, по данным статистического портала Opta, является худшим результатом, начиная от сезона-1991/92, в котором Барселоной руководил Йохан Кройфф. Примечательно, что в конце того футбольного года каталонский клуб поднял над головой чемпионский титул и победил в Кубке европейских чемпионов.

