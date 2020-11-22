Испания

Приход нидерландского специалиста Рональда Кумана на тренерский пост не оказывает должного воздействия на команду.

В десятом туре испанской Ла Лиги каталонская Барселона потерпела пятую осечку за восемь сыгранных поединков, впервые в истории уступив на Ванда Метрополитано мадридскому Атлетико (0:1).

Таким образом, с момента старта нового сезона, "блаугранас" удалось набрать лишь 11 очков, что, по данным статистического портала Opta, является худшим результатом, начиная от сезона-1991/92, в котором Барселоной руководил Йохан Кройфф. Примечательно, что в конце того футбольного года каталонский клуб поднял над головой чемпионский титул и победил в Кубке европейских чемпионов.

11 — @FCBarcelona have just earned 11 points after their opening eight games in @LaLigaEN this season, their worst tally at this stage since 1991/92 season, when they claimed #LaLiga champions. Patience#AtletiBarca #atleticobarcelona pic.twitter.com/SvPgxU0kvQ — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2020

В добавок к неудачной статистике клуба, свое имя в историю "сине-гранатовых" в негативном ключе имеет шанс вписать и Рональд Куман. Из 48-и тренеров Барселоны, нидерландец занимает 37-ю позицию по набранным очкам в стартовых восьми турах, о чем сообщает журналист ESPN.

Ronald Koeman ha sumado 11 puntos en sus primeros 8 partidos de La Liga como entrenador del Barcelona.



Si hiciéramos una clasificación de los 48 entrenadores del Barça en sus primeros 8 partidos de La Liga, Koeman estaría en el puesto 37. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 21, 2020

Свой следующий матч каталонская Барселона сыграет во вторник, 24 ноября, когда в Киеве сразится с Динамо. Начало в 22:00 по киевскому времени.