Испания

Клуб нуждается в деньгах, а в финальной части отбора спонсора явно лидирует сразу две кампании.

Каталонская Барселона продолжает испытывать серьезные финансовые трудности, поэтому старается подыскать источники дохода во всех доступных сферах. Одной из таковых в ближайшем будущем станет размещение рекламного логотипа титульного спонсора на лицевой стороне футболки, так как контракт с Rakuten у "блаугранас" завершается аккурат к концу текущего сезона.

За достаточно престижную рекламную площадь в данный момент идет ожесточенная борьба среди компаний с внушительными капиталами, однако среди них можно выделить две, которые, по мнению аналитиков рынка, находятся ближе всего к успеху в конкурсе.

Речь идет о Binance и FTX — две организации, связанные с сектором криптовалют, которые также занимают сразу несколько экономических ниш.

Binance зарегистрирована на Мальте в 2017 году и, помимо прочего, предлагает торговые операции с более чем 76 видами различных криптовалют, в то время как их конкуренты зарегистрированы на Антигуа и Барбуде, и запустились лишь в 2019 году, обеспечивая продажу 42 видов криптовалют.

Стоит отметить, что Binance уже сумела заключить эксклюзивные представительские контракты с Андреасом Иньестой и Луисом Суаресом.

Барселона хочет получить за эту сделку не менее 60 млн евро, в то время как Rakuten за свой контракт заплатил 55 млн евро.

Данная сумма имеет прямое отношение к расчетам прибыльности клуба на ближайший период, который не так давно представил вице-президент клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу: "Тот, кто хочет разместить имя своего бренда на наших футболках, должен за это заплатить", — безапелляционно прокомментировал стоимость сделки функционер.