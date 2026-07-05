Іспанія

Каталонський клуб не готовий платити повну суму за вінгера Мілана та вивчає варіант трансферу за схемою, яку раніше використав із Маркусом Рашфордом.

Барселона не відмовилася від ідеї підписати вінгера Мілана Рафаела Леау, хоча вже посилила склад переходом Ентоні Гордона. За інформацією італійських ЗМІ, каталонці шукають фінансово вигідний варіант оформлення угоди.

Повідомляється, що клуб не має наміру одразу викладати близько 60 мільйонів євро за португальця. Натомість у Барселоні розглядають формат оренди з правом подальшого викупу, аналогічний до механізму, за яким минулого сезону було оформлено перехід Маркуса Рашфорда.

Водночас Мілан віддає перевагу іншому сценарію. Італійський клуб готовий обговорювати оренду лише за умови обов'язкового викупу футболіста після завершення сезону.

Також зазначається, що шанси Леау опинитися на Камп Ноу значно зростуть, якщо Барселона не зможе домовитися з Атлетіко про трансфер Хуліана Альвареса, який залишається одним із головних пріоритетів каталонців на позицію нападника.