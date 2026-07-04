Іспанія

Попри затяжні переговори, мадридський клуб розглядає бразильця як ключову фігуру свого проєкту.

Реал Мадрид не має наміру розлучатися з Вінісіусом Жуніором під час літнього трансферного вікна, незважаючи на невизначеність із його новим контрактом. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у керівництві мадридського клубу впевнені, що 25-річний бразилець залишиться одним із лідерів команди й після приходу нового головного тренера Жозе Моурінью. Саме тому Реал прагне якнайшвидше владнати питання щодо продовження співпраці з вінгером.

Наразі переговори між сторонами фактично перебувають на паузі вже майже рік. Основною причиною затримки залишаються фінансові умови нового договору — клуб і футболіст поки не можуть дійти згоди щодо рівня заробітної плати. При цьому чинний контракт Вінісіуса завершується наступного літа.

У Реалі не розглядають варіант із продажем бразильця та продовжують вважати його одним із фундаментальних гравців команди на найближчі роки.

Раніше повідомлялося, що сторони домовилися відкласти активну фазу переговорів до завершення виступів збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Сам Вінісіус проводить сильний турнір і є одним із ключових футболістів своєї національної команди.