Іспанія

Нідерландський захисник продовжить кар'єру в мадридському клубі до літа 2030 року.

Реал офіційно повідомив про підписання правого захисника Дензела Думфріса з Інтера.

Мадридський клуб досяг повної домовленості з міланцями щодо переходу футболіста. Нідерландець підписав контракт, який діятиме до 30 червня 2030 року.

Таким чином, Думфріс проведе у складі Реала наступні чотири сезони та стане черговим новачком команди перед стартом нового футбольного року. Фінансові умови трансферу сторони не розголошують.

Раніше повідомлялось, ключову роль у цьому переході відіграв головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью. Португальський фахівець особисто хотів бачити Думфріса у своїй команді та повністю схвалив цю кандидатуру для підсилення правого флангу оборони.

У сезоні-2025/26 Думфріс провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Зокрема, захисник відзначився двома м’ячами у Лізі чемпіонів, та допоміг Інтеру оформити золотий дубль.