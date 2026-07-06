Іспанія

Альф-Інге Голанд заявив, що нападник Манчестер Сіті щасливий в Англії, але визнав привабливість мадридського клубу для будь-якого футболіста.

Батько форварда Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінга Голанда Альф-Інге Голанд прокоментував чутки щодо можливого переходу сина до мадридського Реала в майбутньому.

"Я не хочу багато говорити про справи інших клубів. Ерлінг щасливий у Манчестер Сіті, у нього довгостроковий контракт... Але будь-який футболіст хоче грати за Реал", — заявив Альф-Інге Голанд.

На уточнювальне запитання про можливий трансфер він відповів:

"Можливо, можливо... У футболі завжди є можливості", — цитує слова Альфа-Інге Голанда DAZN.

Ці слова пролунали незадовго до матчу Норвегії проти Бразилії, в якому Ерлінг Голанд оформив дубль і допоміг своїй команді здобути сенсаційну перемогу з рахунком 2:1 та вийти до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розглядає подання судового позову проти Реала через заяви про Голанда.