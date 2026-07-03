Іспанія

Уругвайський півзахисник залишиться в мадридському клубі та стане одним із ключових виконавців у тактичних схемах португальського фахівця.

Півзахисник Федеріко Вальверде продовжить виступати за Реал у новому сезоні. Про це повідомляє Marca.

За даними джерела, попри різні заяви та чутки в ЗМІ, уругвайський хавбек є одним із ключових футболістів нового головного тренера "вершкових" Жозе Моурінью. При португальському спеціалісті Вальверде буде стовідсотковим гравцем стартового складу.

Федеріко Вальверде перейшов до Реала з Пеньяроля у 2016 році за п'ять мільйонів євро. Його контракт із мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

У сезоні-2025/26 півзахисник провів 49 матчів в усіх турнірах за "вершкових", у яких забив дев'ять голів та віддав 13 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість Вальверде в 90 мільйонів євро.

Раніше Реал випустив офіційну заяву щодо трансферу Енцо Фернандеса.