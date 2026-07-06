Іспанія

Мадридський клуб завершує переговори з ПСЖ щодо трансферу південнокорейського вінгера.

Атлетіко Мадрид перебуває за крок від підписання півзахисника ПСЖ Кан-ін Лі. За інформацією Фабріціо Романо, переговори між клубами вийшли на фінальну стадію, а сторонам залишилося врегулювати лише останні деталі угоди.

Раніше була інформація що гравець погодив умови особистого контракту.

Керівництво мадридського клубу прагне якомога швидше закрити трансфер, щоб футболіст приєднався до команди найближчим часом. Усі ключові аспекти угоди вже погоджені, а офіційне підтвердження очікується після завершення фінальних формальностей.



Кан-ін за минулий сезон у складі парижан зіграв 40 матчів. Відзначився трьома голами та віддав п'ять гольових передач. Ринкова вартість гравця — 28,5 млн євро.