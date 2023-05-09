Іспанія

Іспанський голкіпер пов'язав своє майбутнє з "синьо-гранатовими".

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із воротарем Іньякі Пеньєю.

24-річний іспанець підписав із "блаугранас" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2026 року.

Цікаво, що Барселона прописала у новому контракті Пеньї суму відступних у розмірі 400 мільйонів євро.

Цього сезону Іньякі Пенья провів за каталонський клуб лише три матчі, в яких він пропустив п'ять голів.