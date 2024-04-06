Президент "вершкових" звик доводити справи до кінця.
Перес та Алонсо, getty images
06 квітня 2024, 09:53
Італійський інсайдер Фабріціо Романо розповів про симпатію президента мадридського Реала Флорентіно Переса до головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.
"Хабі Алонсо має великого шанувальника у мадридському Реалі – Флорентіно Переса. Він був закоханий у нього з першого дня, ще коли той був гравцем, через його стиль, його ідеї щодо сьогодення і майбутнього.
Він завжди був одним з його улюблених гравців та людей у клубі, і це почуття зберігається. Перес вважає, що Алонсо має все, щоб стати наступним тренером Реала.
Хабі дуже розумна людина. Він знає, що Анчелотті є легендарним тренером, і він дуже поважає його, але в Реалі щороку нова історія. Він знає, що влітку наступного року ситуація у клубі може суттєво змінитися", — сказав Романо під час свого подкасту The Here We GO Podcast.