Іспанія

Президент "вершкових" звик доводити справи до кінця.

Італійський інсайдер Фабріціо Романо розповів про симпатію президента мадридського Реала Флорентіно Переса до головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

"Хабі Алонсо має великого шанувальника у мадридському Реалі – Флорентіно Переса. Він був закоханий у нього з першого дня, ще коли той був гравцем, через його стиль, його ідеї щодо сьогодення і майбутнього.

Він завжди був одним з його улюблених гравців та людей у ​​клубі, і це почуття зберігається. Перес вважає, що Алонсо має все, щоб стати наступним тренером Реала.

Хабі дуже розумна людина. Він знає, що Анчелотті є легендарним тренером, і він дуже поважає його, але в Реалі щороку нова історія. Він знає, що влітку наступного року ситуація у клубі може суттєво змінитися", — сказав Романо під час свого подкасту The Here We GO Podcast.