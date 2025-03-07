Іспанія

Адвокат функціонера вважає, що наявність сексуального умислу не була доведена.

Колишній президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес подав апеляцію на вирок у справі поцілунку з футболісткою збірної Іспанії Дженніфер Ермосо. Про це повідомляє EFE.

Нагадаємо, влітку 2023 року Іспанія виграла жіночий чемпіонат світу, і на церемонії нагородження Рубіалес поцілував Ермосо в губи без її згоди, а потім чинив на неї психологічний тиск.

Після цього прокуратура вимагала для функціонера 2,5 року в'язниці, з яких один рік був за сексуальне насильство та ще півтора роки за примус.

За підсумками справи Рубіалеса визнали винним у сексуальному насильстві, але він уникнув тюремного терміну. Суд заборонив йому наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів і спілкуватися з нею протягом року, а також наклав штраф у розмірі 10800 євро.

За інформацією джерела, Рубіалес подав апеляцію, вимагаючи скасувати рішення про штраф. Його адвокат наполягає на тому, що поцілунок був проявом радості у момент святкування перемоги, а не зазіханням на сексуальну свободу футболістки.

Також адвокат наголошує, що для ухвалення вироку необхідно довести наявність сексуального наміру, а це не було зроблено. Як додатковий аргумент вказується на непослідовність заяв самої Ермосо.

Раніше повідомлялося, що CAS відхилив апеляцію Рубіалеса на рішення ФІФА про його відсторонення від футболу.