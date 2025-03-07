Іспанія

Скандал з поцілунком не вщухає.

Прокуратура Національного суду Іспанії оскаржила вирок щодо колишнього президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса і вимагає перегляду справи з іншим суддею. Про це повідомляє Europa Press.

За інформацією джерела, заступниця прокурора Марта Дурантес у своїй апеляції просить визнати судовий процес недійсним та розглянути цю справу наново з можливістю надати докази, в яких необґрунтовано було відмовлено, і поставити запитання, які також були необґрунтовано відхилені.

Зазначається, що прокуратура запросила для Рубіалеса покарання у вигляді двох років та шести місяців тюремного ув'язнення.