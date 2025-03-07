Скандал з поцілунком не вщухає.
Луїс Рубіалес, getty images
07 березня 2025, 22:53
Прокуратура Національного суду Іспанії оскаржила вирок щодо колишнього президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса і вимагає перегляду справи з іншим суддею. Про це повідомляє Europa Press.
За інформацією джерела, заступниця прокурора Марта Дурантес у своїй апеляції просить визнати судовий процес недійсним та розглянути цю справу наново з можливістю надати докази, в яких необґрунтовано було відмовлено, і поставити запитання, які також були необґрунтовано відхилені.
Зазначається, що прокуратура запросила для Рубіалеса покарання у вигляді двох років та шести місяців тюремного ув'язнення.