Вінгер Баварії допоміг мюнхенцям вийти до півфіналу, забивши переможний гол Реалу.
16 квітня 2026, 21:05
Вінгер Баварії Майкл Олісе визнаний Гравцем тижня за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
24-річний футболіст відзначився переможним голом у домашньому матчі проти Реал Мадрид (4:3), який допоміг мюнхенцям оформити вихід до півфіналу турніру.
Конкуренцію Олісе у боротьбі за нагороду склали:
- Усман Дембеле (ПСЖ): оформив дубль у ворота Ліверпуль;
- Дані Ольмо (Барселона): записав на свій рахунок асист у матчі проти Атлетіко Мадрид;
- Мартін Субіменді (Арсенал).
Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 зіграють: ПСЖ — Баварія та Атлетіко Мадрид — Арсенал. Перші матчі відбудуться 28–29 квітня, матчі-відповіді — 5–6 травня.