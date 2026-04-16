Команда Арда Турана й публіку в Алкмарі розважила, і своє завдання спокійно виконала.
АЗ — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
16 квітня 2026, 21:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар:
АЗ — Шахтар 2:2 (перший матч — 0:3)
Голи: Єнсен, 73, Шін , 80 — Аліссон, 58, Мейрелліш, 83
АЗ: Зут — Ітіхара, Деккер, ван Дейл (Роббемонд, 63) — Майкума (Уфкір, 46), Богард, Шин, Чавес (Єнсен, 46) — Пататі, Меердінк (Ковач, 64), Садік.
Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько (Бондаренко, 88), Назарина, Ізакі (Марлон Гомес, 61) — Аліссон (Егіналду, 61), Еліас (Лукас, 70), Невертон (Мейрелліш, 70).
Попередження: Чавес, ван Дейл, Богард, Садік — Ізакі, Вінісіус, Егіналду, Матвієнко