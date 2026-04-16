Ліга Європи

Німецький клуб продовжує свій шлях у другому за престижем єврокубку.

Фрайбург без шансів для суперника пройшов Сельту у чвертьфіналі Ліги Європи. У матчі-відповіді німецька команда знову була сильнішою — 3:1, а за сумою двох зустрічей здобула переконливу перемогу 6:1.

Гості швидко продемонстрували, що не збираються грати на утримання результату. На 33-й хвилині Ігор Матанович відкрив рахунок ефектним ударом з льоту після передачі Макенго. Вже за шість хвилин Судзукі подвоїв перевагу Фрайбурга, скориставшись передачею Бесте та рикошетом.

Після перерви сценарій гри не змінився. На 50-й хвилині Судзукі оформив дубль, замкнувши передачу Гріфо після яскравого проходу Манзамбі, фактично знявши всі питання щодо переможця протистояння.

Сельта, попри активність у другому таймі та кілька небезпечних моментів, змогла забити лише гол престижу. Уже в компенсований час Сведберг після передачі Альвареса встановив остаточний рахунок — 1:3.

Таким чином, Фрайбург упевнено виходить до півфіналу Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари Бетіс — Брага, тоді як Сельта завершує свої виступи в єврокубках і зосередиться на внутрішньому чемпіонаті.

Сельта Віго — Фрайбург* 1:3 (перший матч — 0:3)

Голи: Сведберг, 90+1 — Матанович, 33, Судзукі, 39, 50